В Петербурге с начала года открылось больше шести с лишним десятков fashion-магазинов

За полгода в Петербурге двери распахнули больше 60 новых магазинов одежды. Одновременно с этим еще около 40 точек перестали принимать покупателей.

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В общей сложности число открытых магазинов fashion-сегмента, где горожанам предлагают одежду, обувь и аксессуары, превысило количество закрытых точек на 68%. В течение первых шести месяцев покупателей приняли 64 новых магазина, а 38 объектов прекратили работу, сообщает пресс-служба консалтинговой компании NF Group.

Оказалось, что ретейлеры теперь арендуют больше помещений, чтобы закрепиться на рынке, заменяя места покинувших Россию международных брендов. Примечательно, что чаще всего с начала года открывались точки отечественных производителей.

Как правило, арендаторы представляли fashion-магазины на Большом проспекте Петроградской стороны и на Старо-Невском проспекте. Также заинтересованность в приобретении точек для торговли на петербургских улицах наблюдается в сегменте общепита.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что около 60% торговых площадей ушедших иностранных компаний в торговых центрах Северной столицы заняли отечественные бренды.