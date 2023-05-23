Примерно 60% торговых площадей ушедших иностранных компаний в петербургских ТЦ заняли отечественные бренды

В торговых центрах Петербурга на месте иностранных компаний теперь разместилась отечественная продукция. В общей сложности заполнилось 60% пустующих площадей.

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К середине 2022 года такие fashion-ритейлеры как H&M Group, Inditex и Fast Retailing (Uniqlo) арендовали в ТЦ и стрит-ритейлах Северной столицы около 77 500 квадратных метров. В пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers подчеркнули, что на сегодняшний день уже 60% этих площадей заняли новые отечественные бренды, а также продукция из дружественных стран.

Примечательно, что чаще всего открывались точки с вещами российского производства, однако есть и иностранные, например, в апреле запустили открытие магазинов ливанской Daher Group. В перспективе свою торговую точку откроет турецкий бренд одежды Loft.

По мнению экспертов, свободное место в петербургских ТЦ продолжат заполнять отечественные вещи и продукция из дружественных стран. В настоящее время еще осталось около 24 тысяч «квадратов» площадей, которые раньше занимали ключевые иностранные бренды.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городских ТЦ появляется все больше коворкингов.