Петербуржцы рассказали, как они проводят выходные

В Санкт-Петербурге жители рассказали, что считают идеальным выходным. Так, для мужчин главное провести время с семьей, а женщинам хочется совершить прогулку.

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В Северной столице у мужчин в приоритете на выходные — побыть с семьей, у женщин — совершить прогулку, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Отметим, что самое любимое времяпрепровождение в выходные у петербуржцев — выезд на природу (23%). На втором месте располагается досуг с семьей, тройку замыкает спорт и прогулки.

Кроме того, 13% ассоциируют идеальный выходной с отдыхом, 10% — со сном.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что осенью существует риск ослабления иммунитета. Чтобы помочь организму справиться с перепадом температур, а также пережить смену сезонов, необходимо составить сбалансированный рацион и соблюдать режим сна. Эксперт поделилась, какие продукты могут стать спасением.