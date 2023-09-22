Эксперты назвали продукты, которые идеально впишутся в осенний рацион

Осенью существует риск ослабления иммунитета. Чтобы помочь организму справиться с перепадом температур, а также пережить смену сезонов, необходимо составить сбалансированный рацион и соблюдать режим сна. Эксперт поделилась, какие продукты могут стать спасением.

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Гастроэнтеролог Шафаг Садыгова напомнила, что для поддержания здоровья нужно следить за балансом микробиоты в кишечнике. Уточняется, что именно в этом органе сосредоточено около 80% иммунитета. Все дело в том, что кишечник обладает большим количеством нервных окончаний и микроорганизмов, регулирующих ряд процессов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Так, например, полезно осенью полакомиться тыквой, богатой бета-каротином, калием и натрием, а также бразильским орехом, содержащим жирные кислоты, магний и тиамин. По мнению специалистов регулярное употребление тыквы замедляет процессы старения и улучшает настроение.

Также продуктом-иммуномодулятором является куркума, в которой содержится фосфор, кальций, железо, холин, йод, а также целый набор витаминов B, С, К. Эту специю можно употреблять, растворяя в молоке. Куркумин благотворно влияет на работу головного мозга и стимулирует иммунную систему. Не менее полезны растительные и эфирные масла, заметила диетолог Марина Когай.

Еще один осенний продукт-фаворит — это корейская капуста кимчи. Она же может выступать как антиоксидант и содержит витамин C, каротин, а также фенольные составы и хлорофилл. Согласно результатам исследований, кимчи уменьшает риск развития атеросклероза.

Замыкает пятерку полезных продуктов розмарин. Он способен улучшить память и предотвратить образование сгустков крови в кровеносных сосудах. Кроме того, этот продукт помогает бороться с депрессией и выводить токсины.