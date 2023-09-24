В Роспотребнадзоре рассказали, для кого опасен шпинат

Шпинат считается экспертами самой полезной зеленью, так как содержит много калия, марганца, белка, железа и клетчатки. Однако для некоторых он может быть опасен.

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В составе шпината содержится витамин В, который помогает в работе нервной системы. А кальций укрепляет здоровье костей, мышц и ускоряет метаболизм. Также зелень оказывает положительное влияние на сердце, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Эксперты отмечают, что некоторым все-таки следует быть осторожными при употреблении этого продукта. Так, если у человека проблемы с ЖКТ, индивидуальная непереносимость и предрасположенность к проблемам с почками, то лучше ограничить потребление шпината. В шпинате содержатся кальций и оксалаты, которые способствуют развитию камней в почках.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что осенью существует риск ослабления иммунитета. Чтобы помочь организму справиться с перепадом температур, а также пережить смену сезонов, необходимо составить сбалансированный рацион и соблюдать режим сна. Эксперт поделилась, какие продукты могут стать спасением.