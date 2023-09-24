Петербуржцам рассказали, какие упражнения делать с утра

С утра человек может чувствовать себя не лучшим, так как организм окончательно не пробудился. В связи с этим тренер по фитнесу Андрей Прокофьев назвал три простых упражнения для пробуждения организма.

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Прокофьев рассказал, что следует подняться на носочки и прыгать с приземлением на пятки. По его словам, упражнение влияет на разгон лимфатической системы, помогает при борьбе с отеками и активизирует организм, сообщает Лента.ру.

Также он предложил делать вакуум натощак — два-четыре глубоких вдоха и выдоха. На последнем выдохе следует максимально выдохнуть воздух из легких, после чего задержать дыхание и втянуть живот на десять секунд.

Специалист посоветовал делать отведение ног в сторону и назад.

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