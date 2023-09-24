В Петербурге в конце недели начинается похолодание

В Санкт-Петербурге в последний день недели тыловая часть циклона принесет облачную погоду и кратковременные дожди. Также похолодает, но температура воздуха останется на 2-3 градуса выше климатической нормы.

Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В воскресенье, 24 сентября, в культурной столице погода сформируется под влиянием циклонического вихря. Ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди, сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус.

Метеоролог отметил, что в городе на Неве начнется похолодание, однако температура воздуха останется на 2-3 градуса выше климатической нормы — от +17 до +19 градусов.

Леус добавил, что начало новой недели пройдет без осадков.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в субботу на территории Санкт-Петербурга снова будет очень тепло. По прогнозам синоптиков, ожидаются очередные рекорды, однако к вечеру город польют дожди, а температура значительно опустится.