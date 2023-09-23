Петербуржцам напомнили, как защититься от надоедливых кровопийц

Из-за теплой погоды клещи в Петербурге и не думают впадать в спячку. Специалисты напомнили, что нужно делать, чтобы избежать компании кровопийц-прилипал.

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В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что основное, на что нужно обратить внимание, собираясь в парк или лес, — это одежда. В идеале штаны и кофта должны быть светлых оттенков. Все видимые участки тела при этом эксперты советуют закрыть.

Еще одна важная деталь гардероба — головной убор. Волосы необходимо убрать под кепку, шляпу или панаму. Брюки рекомендуется заправить в сапоги.

Следующий этап защиты — это определенные правила безопасности на природе. Отмечается, что каждые 15-20 минут необходимо осматривать на наличие клещей как себя, так и своих спутников. При походе в лес важно не забывать про специальные акарицидные и репеллентные средства, но использовать их только в соответствии с инструкцией.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в августе за неделю от укусов клещей пострадали 800 горожан.