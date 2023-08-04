Клещи все еще не дремлют – за неделю от их укусов пострадало 800 петербуржцев

Еженедельный мониторинг петербургского Роспотребнадзора показал, что в период с 28 июля по 3 августа от укусов клещей пострадало 800 человек. По крайней мере, именно столько горожан обратилось за медицинской помощью. Также в Северной столице проводится плановая вакцинация от клещевого энцефалита. За неделю прививку сделало 156 человек.

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Из 800 пострадавших от клещей петербуржцев в пяти случаях был обнаружен клещевой энцефалит, а у 39 человек – клещевой боррелиоз, свидетельствуют данные пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

В ведомстве напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо сразу обратиться в ближайшее травматологическое отделение. Избавиться от кровососа можно и самостоятельно, но делать это нужно аккуратно – захватить клеща пинцетом ближе к его хоботу, повернуть его по кругу и извлечь.

Место укуса следует обработать дезинфицирующим средством. Снятое насекомое необходимо отправить в лабораторию.

Ранее Санкт-Петербург.ру передавал мнение заслуженного спасателя России Александра Гофштейна, который назвал наиболее эффективный способ избежать клещевых укусов.