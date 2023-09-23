На детской площадке неизвестный прострелил ягодицу юной петербурженки

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга злоумышленник открыл стрельбу по десятилетнему ребенку. Девочка получила травму ягодицы.

Фото: Pxhere

Неизвестный ранил ребенка накануне. Девочка гуляла по детской площадке на проспекте Наставников, как вдруг ей в ягодицу угодил металлический шарик, сообщает «Патрульный Петербурга». Оказалось, что в ребенка выстрелил злоумышленник.

В ночь на 23 сентября к правоохранителям обратилась мать девочки. Женщина рассказала, что, когда она вытащила шарик, из ранки пошла кровь.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего предстоит установить специалистам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что хулиганы устроили стрельбу по бутылкам на детской площадке в Колпино.