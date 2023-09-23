В Петербурге всерьез задумались о возвращении обязательной постановки на воинский учет при переезде

В Санкт-Петербурге основательно занялись вопросом постановки граждан на воинский учет при смене места жительства. Сейчас соответствующая инициатива прорабатывается.

Фото: Санкт-Петербург.ру

Пока обязанности постановки на воинский учет в случае переезда нет, но власти Петербурга считают целесообразным это исправить. В ближайшее время законодательство могут изменить, сообщает «Петроград».

Предполагается, что встать на учет будет необходимо в течение десяти дней после переезда. По словам депутата Госдумы Олега Нилова, есть категория граждан, которая пытается получить гражданство РФ, но служить в армии не особо стремится. Нововведение, как считают в Смольном, должно исправить эту ситуацию.

Напомним, что впервые информация о возможном возвращении винского учета по советскому образцу прозвучала в ходе заседания правительства Северной столицы.