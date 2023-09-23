Мошенника в жабо и треуголке поймали у Зимнего дворца после обмана туриста на 4 тысячи рублей

На Дворцовой площади злоумышленник отвлек туриста своим внешним видом и за «фотосессию» увел с его карты деньги. Мошенником оказался приезжий из Ярославля.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ло

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что инцидент произошел 16 сентября. Тогда 23-летний житель Ульяновской области прогуливался по Дворцовой площади. Около 14:00 к нему подошел неизвестный в историческом костюме. Злоумышленник ввел туриста в заблуждение и списал с его банковской карты 4 тысячи рублей.

После этого пострадавший обратился к правоохранителям. Позже был задержан 20-летний житель Ярославля. Мужчину поймали у Зимнего дворца, после чего отправили под арест.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что мошенники изменили подход к совершению преступления. Теперь они предпочитают связываться с жертвой по видеосвязи.