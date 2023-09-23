На полках петербургских магазинов нашли опасную колбасу, зараженную африканской чумой

В Санкт-Петербурге и Ленобласти после распоряжения Россельхознадзора выяснилось, что местные магазины получили от двух производителей сосиски, зараженные африканской чумой.

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В настоящий момент опасные продукты уже начали убирать с прилавков, сообщает «Петроград». Оказалось, что колбасы, ветчину, а также сосиски с африканской чумой свиней предоставляли производители «Стародворские колбасы» и «Владимирский стандарт».

Известно, что найденный в продуктах вирус может вызвать летальный исход. Чтобы остановить его распространение Россельхознадзор обязал магазины Петербурга и Ленобласти отобрать все мясные изделия производителей и временно остановить ее реализацию. Пробы продуктов начнут проводить на следующей неделе.

По некоторым данным, продажу зараженного мяса зафиксировали и в других регионах РФ, среди которых Рязанская, Брянская и Владимирская области.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в семи из десяти случаев жителям Северной столицы предлагают откровенный фальсификат вместо молока.