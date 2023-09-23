С октября петербуржцы смогут летать в Абу-Даби без пересадок

В октябре 2023 года между Северной столицей и Абу-Даби откроется прямое авиасообщение. Для петербуржцев станет доступно еще одно направление в ОАЭ без пересадок.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В пресс-службе Комитета по развитию туризма сообщили, что прямые рейсы между Пулково и воздушным портом Абу-Даби будет осуществлять авиакомпания из ОАЭ. Самолеты начнут летать с октября.

Запуск новых рейсов согласовали в Петербурге представители комитета по туризму, авиакомпаний ОАЭ, а также руководитель по работе с клиентами воздушной гавани Северной столицы.

Сейчас прорабатывается тема увеличения пассажиропотока между странами при помощи выездных мероприятий и международных туристических выставок.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с октября самолеты из Северной столицы в Красноярск начнут летать чаще.