В Северной столице число соискателей из Африки стало больше в 2,5 раза 

В Санкт-Петербурге стало значительно больше граждан из Африки, желающих получить работу. За год количество таких соискателей увеличилось в 2,5 раза.

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Всего с начала года африканцами было размещено 1,5 тысяч резюме, сообщает Neva.Today. Обычно соискатели хотят работать учителями, менеджерами по продажам или работе с клиентами, а также переводчиками и менеджерами по работе с партнерами. Кроме того, потенциальные сотрудники не против таких профессий как программист, разработчик и геолог. В списке актуальных для жителей Африки вакансий также числятся инженеры, операторы колл-центра, тренера-инструкторы и курьеры.

Отмечается, что половина из иностранных соискателей рассчитывают на зарплату до 50 тысяч рублей. Чуть больше 20% согласны работать за зарплату до 105 тысяч рублей, а 9% рассматривают только варианты с заработком до 175 тысяч рублей.

Известно, что сейчас доля африканцев составляет 4,5% от всех иностранцев, которые заняты поиском работы в Петербурге. Примечательно, что так называемые «белые воротнички» и инженеры обходятся без языкового барьера для работы на российском рынке.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что количество самозанятых в городе на Неве превысило 500 тысяч человек.