В Северной столице установились самые теплые ночи за весь ряд наблюдений

Череда рекордов в погоде Санкт-Петербурга продолжается. Несколько ночей подряд в городе на Неве температурные значения остаются самыми высокими за все время наблюдений.

Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своем Telegram-канале главный синоптик Северной столице Александр Колесов отметил, что накануне, 21 сентября, на территории региона было очень тепло, из-за самой теплой ночи среднесуточная температура воздуха 21 сентября превысила +18 градусов и вплотную приблизилась к рекордной температуре в +18,2 градусов, которая была зафиксирована в 2018 году.

По словам специалиста, три предстоящие ночи в Петербурге окажутся самыми теплыми. Установившаяся в темное время суток температура в +14,8 градусов стала самой высокой за весь ряд наблюдений.

В пятницу, 22 сентября, температура воздуха в городе на Неве также перекроет экстремум, аналогичная ситуация будет наблюдаться и завтра. Столбик термометра может дорасти до +24 градусов. В субботу стоит ожидать усиление ветра, но погоду он испортит несильно.

Местами возможны кратковременные дожди, а по области даже грозы. Похолодает на территории региона после прохождения атмосферного фронта, поэтому воскресенье будет уже не таким жарким. По словам Колесова, днем воздух прогреется всего до +17 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что температура воздуха в Северной столице 22 сентября может побить рекорды 1936 года.