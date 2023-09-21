Россиянам рассказали, почему необходимо хвалить ребенка

В России родители зачастую выбирают разных подходы к воспитанию своих детей. Некоторые пытаются и вовсе не хвалить ребенка. Однако детский психолог Дарья Дугенцова рассказала, что ребенка следует чаще хвалить и не ругать за плохие оценки, чтобы он стал успешным.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Эксперт заявила, что успеваемость в школе не всегда зависят от реального уровня знаний. Так, на это может сказаться как личность учителя, так и физическое состояние ребенка, сообщает МК в Новгороде.

Она отметила, что когда родители акцентируют внимание на неудачах ребенка, то это негативным образом сказывается на его самооценке и отбивает желание учиться. Также это способствует постоянному плохому настроениею у ребенка.

Отмечается, что регулярная похвала позволят ребенку осознать свою успешность. Особенно это важно, когда он переходит из четвертого класса в пятый.