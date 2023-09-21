В Северной Осетии 11 человек оказались под камнепадом

В Северной Осетии на горе Казбек 11 альпинистов оказалась под камнепадом. Одна женщина получила серьезные травмы. Им помогли рядом оказавшиеся спасатели.

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В Северной Осетии группа альпинистов из 11 человек оказались под камнепадом на горе Казбек. В результате произошедшего одна альпинистка получила серьезные травмы, сообщает телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

Отмечается, что гору попытались покорить жители разных регионов Российской Федерации. Камнепад произошел на высоте 3 100 метров. Оказалось, что туристы не зарегистрировались в МЧС РФ.

В ведомстве рассказали, что во время инцидента рядом находились трое спасателей, которые проводили тренировочные спуски. Они оперативно отправились на помощь пострадавшим. Также к ним выдвинулась вторая группа спасателей из пяти человек.