В Кронштадте впервые за 319 лет зажгли подсветку на маяке

В Кронштадте началось тестирование световых схем для первого форта «Кроншлот». Так, в связи с этим событием впервые за 319 лет зажглись маяки на острове.

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В Кронштадте на периметре форта «Кроншлот» хотят установить больше 500 световых точек. После завершения работ специалисты смогут одновременно зажечь их вместе, сообщает в своем телеграм-канале Ксения Шойгу.

Она отметила, что зажжение маяков произошло впервые за 319 лет.

В Кронштадте начали тестирование световых схем для первого форта «Кроншлот». В связи с этим, впервые за 319 лет зажглись маяки на острове. Подсветку включили на Николаевской батареи и маяках. Для демонстрации монументальности строения специалисты выбрали правильную яркость и направление света.

Она отметила, что продолжается работа по возвращению строениям форта исторического облика. Напомним, что форт был построен еще в 1704 году, после чего неоднократно перестраивался.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Кронштадте появится новое туристическое пространство, которое будет представлять собой информационный центр и «точкой входа» к главным достопримечательностям города.