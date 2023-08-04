Новая точка притяжения туристов будет создана в Кронштадте

В Кронштадте появится новое туристическое пространство, которое будет представлять собой информационный центр и «точкой входа» к главным достопримечательностям города.

Фото: скриншот Google Maps

Данный центр рассчитан на 2 млн туристов в год. Именно столько гостей могут посетить Кронштадт в 2023 году. В сравнении, в допандемийный период данный показатель составлял 1 млн человек, передает ALLNW со ссылкой на представителя Смольного.

Способствовать росту числа туристов будет «Остров фортов», а также еще несколько туристических мест, которые планируется реализовать. Что касается информационного центра, то он будет расположен на пересечении нескольких магистралей – Кронштадтского шоссе и Цитадельской дороги.

Таким образом, там смогут припарковаться большое количество туристических автобусов. Также в проекте предусмотрена зона режимных территорий – то есть, мест с особыми правилами и временем пребывания.