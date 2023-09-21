Роман Ротенберг сравнил победу СКА с прорывом блокады Ленинграда

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу своей команды после пяти поражений подряд. По его словам, в этом матче родилась новая команда, а победу сравнил с прорывом блокады Ленинграда.

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В среду, 20 сентября, в Ледовом дворце в культурной столице состоялся матч между СКА и «Северсталью». Домашняя игра закочилась для петербуржцев победой со счетом 4:1.

Отметим, что команде удалось прервать серию из пяти поражений подряд. Счет в матче открыл Владимир Алистров, после чего его партнеры по команде стали также забивать.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что в матче произошло рождение совершенно новой команды. Он сравнил эту победу с прорывом блокады Ленинграда.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербургский СКА впервые за шесть матчей одержал победу в Континентальной хоккейной лиге, одолев череповецкую «Северсталь». Авторами голов стали Валентин Зыков, Владимир Алистров и Александр Никишин.