Россия стала главным поставщиком золота в ОАЭ

Российская Федерация после запрета на экспорт золота в страны Европы переправил поставил в ОАЭ. Так, за год объем поставок драгоценного металла в Эмираты достиг почти 100 тонн.

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Россия стала одним из самых крупных поставщиков золота в Объединенных Арабских Эмиратах после того, как страны Европы ввели запрет на ввоз драгоценного металла из РФ, сообщает АБН.

Отмечается, что за прошлый год Россия поставила в ОАЭ 96,4 тонны золота. Это больше, чем любая другая страна. На импорт в ОАЭ ушла примерно треть всей годовой добычи российского золота. Объемы поставок за год взлетели в 15 раз.

Так, на втором месте расположилась Ганна, которая поставила в ОАЭ 95,7 тонны золота, а тройку замыкает Мали — 81 тонна.

Напомним, что в Выборгском районе задержан уроженец Азербайджана, подозреваемый в воровстве золотой цепочки у гражданки Белоруссии. Мужчина находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.