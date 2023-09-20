Петербуржцам рассказали, как определять натуральный мед

Специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Денис Дружинин рассказал петербуржцам, как правильно выбирать натуральный мед. Оказалось, что при выборе необходимо обращать внимание на маркировку продукта.

Фото: pxhere

Дружинин рассказал, что существует несколько сортов меда. Классификация проводится по виду растений, с которых был собран нектар. Так, основными являются три вида: гречишный — темный и прозрачный, донниковый — густой и светлый, акациевый — жидкий и светлый, сообщает МК в Калининграде.

Эксперт отметил, что свежий мед от прошлогоднего можно отличить по его состоянию, например, качественный продукт со временем засахаривается, поэтому необходимо брать вязки продукт, который стекает струей без разрывов.

Отмечается, что натуральный продукт должен быть нежным и тонким, когда как искусственный оставит комочки на пальцах при растирании.