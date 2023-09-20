Женщина начинала вечер в караоке-баре, но закончила в реанимации

В Москве женщина провела вечера в караоке-клубе, но веселье закончилось поездкой в реанимацию. По словам пострадавшей, ее избили охранники заведения.

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Москвичка оказалась в реанимационном отделении больницы после того, как провела вечер в караоке-баре. Пострадавшая заявила, что ее избили охранники заведения, сообщает телеканал 360.

Отмечается, что 37-летняя жительница столицы вместе с подругой приятно проводила время в караоке на Новослободской улице. Во время веселья они захотели спеть, но очередь до них не дошла, ведь охранники объявили о закрытии заведения.

Одна из них отказалась покидать бар и тогда сотрудники вытолкнули ее силой из заведения, не дав забрать вещи. В этот момент у одного из них слетел ботинок, но в попытке вернуть его женщина получила несколько ударов и потеряла сознание. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.