В Кировске появится поликлиника на 600 посещений

В Ленинградской области согласовали архитектурное решение поликлиники в городе Кировск. Социальное учреждение планируется возвести на Советской улице.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Консультативно-экспертный совет по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области согласовал архитектурное решение поликлиники в городе Кировск, на Советской улице, сообщал Онлайн47.

Отмечается, что новое здание будет рассчитано на 600 посещений в смену — 430 взрослых и 170 детей.

В здании будет располагаться терапевтическое, физиотерапевтическое, гинекологическое, хирургическое, эндоскопическое и стоматологическое отделения. Кроме того, для жителей организуют отделение функциональной диагностики и экстренной помощи и иные структуры.

Напомним, что на территории Северной столицы проводят обновление медицинских учреждений. Так, за первые полгода работы провели уже на 16 объектах.