В Петербурге хотят расширить возможности материнского капитала

В Санкт-Петербурге парламентарии одобрили расширение регионального материнского капитала, с помощью которого удастся оплатить ДМИ и платную медицину для детей. Такое решение приняли после многочисленных обращений родителей.

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Депутаты Законодательного собрания Петербурга проголосовали в первом чтении за расширение действия регионального материнского капитала. Родители смогут направить полученные средства на оплату ДМИ или платных медуслуг, сообщает Neva.Today.

Авторы инициативы заявили, что такая идея основана на многочисленных обращениях родителей, которые получили сертификат после рождения третьего ребенка. Инициаторы считают, что это позволит обеспечить качественное медобслуживание детей из многодетных семей.

Депутаты подчеркнули, что у горожан должно быть право выбора наряду с ОМС. Кроме того, планируется контролировать расходование этих средств.