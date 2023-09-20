В Петербурге состоится встреча президента РФ Путина и главы МИД Китая Ван И

В Санкт-Петербурге состоится встреча между президентов России Владимиром Путиным и главой МИД Китая Ван И. Беседа пройдут в Константиновском дворце.

Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Во вторник, 20 сентября, в Константиновском дворце культурной столицы Владимир Путин проведет встречу с министром иностранных дел Китая Ван И, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Отметим, что ранее Ван И провел переговоры с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Кроме того, в городе на Неве планируется сбор попечительского совета Мариинского театра, председателем которого станет глава РФ. Заседание пройдет впервые после большого перерыва.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в России заявили о важности укреплять традиционные и религиозные ценности. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти должны повысить престиж материнства и отцовства.