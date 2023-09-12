Путин заявил о необходимости поднять престиж материнства и отцовства

В России заявили о важности укреплять традиционные и религиозные ценности. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти должны повысить престиж материнства и отцовства.

Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Глава государства Владимир Путин рассказал, что в стране необходимо вести работу по укреплению традиционных ценностей, в том числе религиозных, а также повышению престижа материнства и отцовства, сообщает телеканал 360.

Путин на полях ВЭФ-2023 заявил, что властям необходимо работать напряженно по всем направлениям, включая информационную сферу.

Президент отметил, что с помощью общественности и СМИ властям следует поднимать престиж материнства, отцовства и побуждать людей иметь здоровую семью, укрепляя тем самым традиционные ценности.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что настал момент реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Так, время путешествия сократится до 2 часов 15 минут вместо текущих 4 часов.