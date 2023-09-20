В Петербурге треть жителей готовы отказаться от увольнения в случае компромисса с руководством

В Петербурге треть жителей, решивших уволиться, готовы передумать в случае достижение компромисса с руководством. Четверть сотрудников столкнулись с ситуацией, когда работодатель отказывался подписывать заявление на увольнение.

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В Северной столице каждый четвертый житель столкнулся с препятствием увольнению со стороны работодателя. Так, руководство отказывалось подписывать заявление на увольнение, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Отметим, что в 57% подобных случаев работодателю приходилось отступить. В 5% сотрудник отзывал заявление и продолжал трудиться на старых условиях. Еще 3 из 10 сотрудников оставались после достижения компромисса. Каждое второе компромиссное решение касается повышения зарплаты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге работодатели не торопятся вакцинировать сотрудников от гриппа и ОРВИ, несмотря на всероссийскую кампанию, призывающая к вакцинации. Так, только треть компаний организовали прививки.