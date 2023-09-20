В Петербурге только треть компаний вакцинировали сотрудников от гриппа

В Санкт-Петербурге работодатели не торопятся вакцинировать сотрудников от гриппа и ОРВИ, несмотря на всероссийскую кампанию, призывающая к вакцинации. Так, только треть компаний организовали прививки.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В России началась кампания, призывающая к вакцинации от гриппа, однако компании не спешат организовывать прививки для своих сотрудников, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

В Петербурге только 36% работодателей организовали прививки для сотрудников. Однако каждая десятая компания вместо вакцины закупают медицинские маски, а 6% — проводят санитарную обработку помещений. В 29% компаний никаких мер не предпринимают.

Отметим, что 48% петербуржцев считают, что не следует ежегодно делать прививку от гриппа.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге с приходом осени началась очередная прививочная кампания от гриппа.