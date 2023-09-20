Петербуржцы стали чаще интересоваться подержанными премиальными авто

В Санкт-Петербурге летом 2023 года спрос на подержанные премиальные автомобили вырос больше чем на 75%. Наибольшей популярностью пользуется Mercedes-Benz E-класса в возрасте 4-6 лет.

Фото: Baltphoto/ Константин Яковлев

В Северной столице спрос петербуржцев на премиальные авто в возрасте 4-6 лет вырос на 75,6% в июне-августе текущего года. Так, Mercedes-Benz E-класса составляет 7,6% от общего спроса. На втором месте BMW 5 серии, а тройку замыкает BMW 3. Средняя цена авто в этом сегменте составляет в среднем 3,86 млн рублей, сообщает РБК.

Отметим, что спрос на авто премиальных брендов в возрасте до трех лет в Петербурге вырос летом этого года на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом сегменте лидером стал BMW 3.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге зафиксировали повышенный спрос на автобусные билеты до Финляндии. Свободные места раскупили на три недели вперед.