На «Архитектон-2023» в Петербурге презентовали ЖК «ID Московский»

В рамках ежегодного архитектурного форума «Архитектон-2023», который прошел на территории Северной столицы, представили новый ЖК «ID Московский». Мероприятие состоялось в Центральном выставочном зале «Манеж».

Фото: пресс-служба компании «Евроинвест девелопмент»

ЖК «ID Московский» построила компания «Евроинвест девелопмент», во главе которой стоит Березин Андрей Валерьевич. Сейчас комплекс уже готов принимать первых жильцов, сообщает АБН.

Отмечается, что проект стал участником форума «Архитектон-2023». Он является примером полного обновления территории. До этого у метро «Фрунзенская» располагались не очень пригодные для жизни дома, а свободная часть территории не использовалась. Землю выкупили на аукционе, после чего на ней возвели современный жилой комплекс.

Председатель правления компании «Евроинвест Девелопмент» Андрей Березин пояснил, что «ID Московский» был представлен на форуме в рамках дискуссии «Ордер», где упоминались лучшие примеры реализации принципов классической ордерной архитектуры в современной жилой застройке города.

Известно, что ЖК «ID Московский» состоит из двух клубных жилых домов, рассчитанных на 170 квартир. Высота зданий составляет 9 и 10 этажей, они соединены колоннадой с прогулочной зоной. На территории нового ЖК есть детский сад, а также SPA-пространство, которое расположено на верхнем этаже одного из домов.

Руководитель архитектурной мастерской Liphart Architects Степан Липгарт добавил, что проект выдержан в стилистике Московского проспекта, но с добавлением современной трактовки.