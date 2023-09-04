Совладелец Инвестиционной компании «Евроинвест»

Андрей Березин родился в городе Ленинграде, в 1967 году. Учился в средней школе с математическим уклоном №239. После школы поступил в Ленинградский механический институт (ныне Балтийский государственный технический университет — БГТУ). Окончил институт в 1990 году и получил красный диплом по специальности «инженер по системам автоматического управления летательных аппаратов». Обучаясь в аспирантуре, решил попробовать себя в бизнесе: организовывал поставки товаров из Великобритании.

В начале 90-х годов Андрей Валерьевич стал сооснователем Северо-Западной рыбопромышленной компании (СЗРК), однако через некоторое время покинул бизнес. В середине 90-х создал компанию «Евроинвест», его партнером по бизнесу стал Юрий Васильев. После чего Андрей Березин начал заниматься недвижимостью и девелопментом.

В 2000-х годах компания «Евроинвест» начала осваивать прилегающие к границе Санкт-Петербурга территории Ленобласти: приобрела земли в Кудрово, Мурино и Буграх. На территориях бывших совхозов в Западном Мурино появились не только жилые кварталы, но и комплексные системы водоснабжения и водоотведения. Специально для этого Андреем Березиным была создана ресурсоснабжающая организация «УК «Мурино».

В 2015 году создаётся «Красное знамя»: агрокластер в Псковской области. Предприятие производит зерно и корм для крупного рогатого скота, а также специализируется на молочном животноводстве.

В 2017 году учреждается «Евровенчур» — венчурный фонд, объем которого составил 1 млрд руб. Фонд инвестирует в инновационные научно-технические разработки.

В конце 2017 года в структуре группы «Евроинвест» появляется новая компания. Застройщик «Евроинвест Девелопмент» начинает возводить коммерческую и жилую недвижимость, а также иные объекты в Кудрово и Мурино.

В 2018 году по инициативе Андрея Березина учреждается персональная стипендия им. Космонавта Георгия Гречко. Стипендию могут получить самые талантливые студенты и молодые ученые БГТУ.