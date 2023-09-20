В Петербурге женщина попала в больницу в состоянии клинической смерти и позже скончалась

В Калининском районе Петербурга в больницу в состояние клинической смерти поступила местная жительница. Пьяный сожитель рассказал, что женщине стало плохо. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник, 19 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что в больницу из квартиры по улице Академика Лебедева в состоянии клинической смерти доставили 34-летнюю петербурженку. У нее были множественные гематомы, она скончалась меньше чем за час пребывания в медучреждении.

Прибывшие на место происшествия правоохранители опросили сожителя погибшей. Он рассказал, что вызвал медиков, когда его сожительнице стало плохо. По словам соседей, сожители часто пили, скандалили и вели асоциальный образ жизни.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что во Фрунзенском районе инженера ждала неприятная находка. Мужчина спустился в подвал жилого дома и наткнулся на гниющий труп.