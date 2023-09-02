Сергей Гармаш рассказал, что началась работа над сценарием второго фильма про Чебурашку

В России началась разработка сценария для нового фильма про похождения Чебурашки. Такой информацией поделился актер Сергей Гармаш.

Фото: кадр из фильма «Чебурашка»

Гармаш рассказал, что в России сценаристы приступили к разработке нового фильма про Чебурашку. По его словам, специалисты «пишут очень старательно», сообщает Газета.ру.

Актер отметил, что именно благодаря хорошему сценарию первой картине удалось добиться такого успеха в российском прокате. Так, вышедшая 1 сентября картина по итогам насобирала около 7 млрд рублей.

Напомним, что Гармаш еще в апреле текущего года рассказывал, что режиссер Дмитрий Дьяченко приступил к разработке продолжения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что российский актер Алексей Янин скончался на 41-м году жизни. Он выступал в Российском академическом молодежном театре (РАМТ). Последние 8 лет ему приходилось бороться с последствиями инсульта.