В Петербурге в пассажирский порт впервые за 4 года зайдут лайнеры с туристами

В Петербурге пассажирский порт «Морской фасад» ожидает захода нескольких пассажирских судов до конца 2023 года. Последний раз круизный лайнер заходил в порт в 2019 году.

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Генеральный директор порта Вадим Каширин рассказал, что туристы приедут из дружественных стран. По его словам, инфраструктура порта простаивает уже несколько лет, сообщает ТАСС.

Он отметил, что средства продолжают выделяться на поддержание «Морского фасада».

Вие-губернатор Петербурга рассказывал, что до пандемии коронавируса порт принимал до 800 -900 тыс. пассажиров. В настоящее время основным источником дохода является сдача недвижимости в аренду.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что власти Культурной столицы просчитывают сколько будет стоить проезд в общественном транспорте. Окончательные цены еще не установлены, однако есть возможность подорожания проезда.