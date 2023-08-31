Власти Петербурга обсудили стоимость проезда в общественном транспорте в 2024 году

Власти Культурной столицы просчитывают сколько будет стоить проезд в общественном транспорте. Окончательные цены еще не установлены, однако есть возможность подорожания проезда.

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Проезд в общественном транспорте может подорожать в 2024 году, однако пока неизвестно на сколько. На данный факт указывает то, что для сохранения современных цен требуется дополнительное финансирование из городского бюджета на сумму в 2 миллиарда рублей, сообщил РБК.

На данный момент комитет по транспорту не направлял в Смольный заявку на выделение данных средств. Наиболее любопытно то, что заместитель председателя комитета по транспорту Олег Матвеев ранее заявлял о необходимости ежегодной индексации тарифов для избежания резких повышений стоимости проезда в городском транспорте.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что власти города приняли решение включит ГРЭС «Красный Октябрь» в реестр региональных памятников.