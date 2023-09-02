Смольный разработал ежемесячные выплаты для петербуржцев со званием «народный»

В Санкт-Петербурге власти приняли решение выплачивать жителям с почетным званием «народный». Для получения средств жителям необходимо прожить в Северной столице не меньше 10 лет.

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В правительстве города на Неве рассказали, что жителям с почетным званием «народный» начали выплачивать по 30 тысяч рублей в месяц. Так, власти уже внесли соответствующие изменения в Социальный кодекс города, сообщает МК в Питере.

Отмечается, что на выплаты претендуют удостоенные звания «народный» в областях культуры, искусства, архитектуры и педагогики. Ими могут быть артисты, художники, учителя, архитекторы РФ, СССР или РСФСР.

Напомним, что власти также предоставили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Аналогичную сумму получат бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и пережившие блокаду Ленинграда граждане России.