Прокуратура установит причины возгорания на производстве в Металлострое

В Колпинском районе Петербурга прокуратура обратила внимание на причины возгорания на производственном складе. Сотрудники ведомства присутствуют на месте происшествия.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

В субботу, 2 сентября, на всей площади загорелись помещения хранения пищевых продуктов на территории производства. На месте происшествия с утра работают больше 80 спасателей, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

В ведомстве отметили, что пожарным удалось локализовать возгорание в 09:18, однако до сих пор не удалось ликвидировать. Прокуратура начала устанавливать причины произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Колпинском районе Петербурга вспыхнул пожар в производственном здании на всей площади. На месте происшествия работают 81 спасатель, возгоранию присвоили дополнительный №2. На месте происшествия работают 81 спасатель и 21 единица спецтехники. Информации о пострадавших нет.