В Ленобласти трое неизвестных вымогали у подростка 50 тысяч рублей

Во Всеволожском районе Ленобласти молодой человек с двумя подельниками вымогал у подростка 50 тыс. рублей. Злодея задержали правоохранители, у него в машине нашли балаклаву, наручники, перцовые баллончики и другие.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 1 сентября, в полицию поступило сообщение от женщины о том, что 17 августа у ее 17-летнего сына неизвестный с двумя товарищами вымогал у ее сына 50 тыс. рублей. Ребенок отдал им деньги.

В этот же день правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний петербуржец. В его машине полицейские обнаружили балаклаву, наручники, перцовые баллончики, страйкбольные пистолеты и другие.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что двухмесячный ребенок умер ночью в Тихвинском районе. Прибывшие на место происшествия правоохранители и врачи забрали тело девочки.