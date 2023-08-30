В Ленобласти умер во сне двухмесячный ребенок

Двухмесячный ребенок умер ночью в Тихвинском районе. Прибывшие на место происшествия правоохранители и врачи забрали тело девочки.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, ночью 29 августа поступило сообщение об обнаружении трупа двухмесячной девочки. Прибывшие на место происшествия правоохранители не обнаружили на теле ребенка признаков насильственной смерти.

Как стало известно, родители покормили новорожденную, после чего легли спать. Проснувшийся ночью отец уже обнаружил, что его дочь мертва.

Отмечается, что семья полная и на учете не состоит. На данный момент правоохранители не назвали предполагаемую причину смерти.

Труп направлен в морг для точного установления причины смерти. Материалы по инциденты были переданы в Следовательский отдел по Тихвинскому району.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Трехлетняя девочка выпала из окна в Колпино из-за невнимательных родителей.