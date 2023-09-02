Ученым удалось разработать аромат бальзама, который использовали древние египтяне

Немецкие ученые из Института геоантропологии Макса Планка разработали запах бальзама для мумификации. Такие средства использовали в древнем Египте около 3,5 тыс. лет назад.

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Исследователи использовали передовые методы, например, высокотемпературную газовую хроматографию и масс-спектрометрию, Газета.ру.

Ученые выяснили, что в прошлом специалисты во время создания смеси использовали пчелиный воск, растительные масла, жиров, битума, смолы лиственницы или другого хвойного дерева, а также смолы фисташкового дерева.

Кроме того, часть ингредиентов древние египтяне получали из других стран. Ученые считают, что торговые связи между Египтом и Юго-Восточной Азией существовали почти на тысячу лет раньше.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что физики из США в ходе мониторинга радиоактивных загрязнений обнаружили следы ядерных испытаний. В этом им помог черепаший панцирь.