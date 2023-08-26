Американские ученые нашли в черепашьих панцирях следы ядерных испытаний

Физики из США в ходе мониторинга радиоактивных загрязнений обнаружили следы ядерных испытаний. В этом им помог черепаший панцирь.

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Согласно их исследованию, панцирь черепах сложен пластинами креатина, которые могут впитывать радиоактивные вещества. Так как черепахи имеют большой срок жизни, то накапливают значительное количество подобных веществ, пишет неватудэй.

Ученые пришли к выводу, что панцири животных можно использовать в качестве «накопителя» радиоактивного загрязнения, связанных с ядерными испытаниями. Таким образом можно проследить историю загрязнения на протяжении длительного срока.

На нашей планете остается еще много мест, где проходили ядерные испытания, и местность вокруг которых сохраняет определенный уровень загрязнения. При этом большинство стран отказались от подобных испытаний в конце прошлого века.