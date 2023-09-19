Спасатели предупредили петербуржцев об очень крепком ветре 20 сентября

На территории Санкт-Петербурга ожидается ухудшение погодных условий. В среду местных жителей настигнет ветрище.

Фото: Baltphoto /Валентин Егоршин

В пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Петербургу предупредили горожан, что, согласно информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 20 сентября на территории Северной столицы местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий петербуржцам необходимо соблюдать осторожность на дорогах, не ходить под неустойчивыми конструкциями, баннерами и сухими ветками деревьев. Чтобы избежать ДТП, пользоваться автомобилем рекомендуется только в случае крайней необходимости. С балкона лучше убрать ценные вещи.

В течение дня могут пройти дожди. Атмосферное давление немного повысится, а температура воздуха составит от +17 до +19 градусов.

Напомним, что скорость ветра измеряется по двенадцатибалльной шкале Бофорта. Так, от 17,2—20,7 м/с природное явление классифицируется как «очень крепкий ветер». Отметки выше, в пределах 20,8—24,4 м/с, считаются штормом.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жителей Северной столицы обнадежили сухой и очень теплой погодой во второй половине недели.