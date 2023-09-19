Специалисты объяснили, от чего зависит осенняя хандра и как отличить ее от депрессии

Осенью спрос на психологов в Петербурге увеличился вдвое. Причина этому возвращение депрессивных эпизодов у пациентов и появлений сезонной хандры. Специалисты объяснили, в каком случае с вялостью и грустными мыслями возможно справиться самостоятельно, а когда стоит подумать о медикаментозном лечении.

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Психиатр НИИ имени Бахарева Станислав Полторак в беседе с Neva.Today пояснил, что осенняя хандра отличается от реальной депрессии, для борьбы с ней не нужны таблетки, а также сеансы с психотерапевтом.

Эксперт отметил, что сниженное настроение осенью объясняется уменьшением количества солнечных дней и началом нового рабочего сезона. Клиническая депрессия также обостряется в этот сезон, поэтому количество пациентов становится больше в полтора-два раза. В случае эндогенной депрессии необходимы лекарства, так как в крови не хватает определенных веществ. При психогенной депрессии нужна основательная психотерапия, но точный диагноз должен поставить врач.

Психолог Защиринская Оксана Владимировна, в свою очередь, пояснила, что осенняя хандра, на самом деле, сильно зависит от погоды. Сезонное обострение сильно затягивается, так как в регионах все еще очень тепло. Однако упадок сил могут вызвать возвращение к работе, перегрузки, общение с токсичными людьми, плохое питание. Если ситуацию запустить, то с ухудшением погоды может понадобиться медикаментозное лечение.

При этом сезонная хандра остре проявляется там, где очень мало света и тепла, считает Защиринская. Но погода не остается ключевым фактором, способным вызвать заболевание.

Чтобы победить плохое настроение, эксперты советуют переключаться на другие виды активности. То есть, выходить, выезжать, а также смотреть на что-то приятное, знакомиться с чем-то новым. Постоянно должна быть смена визуального ряда.

В случае хандры можно попробовать выкроить больше времени на отдых, ходить на природу и в театры, заниматься спортом.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что больше 90% людей с депрессией испытывают проблемы в сексе.