Под утро на Кораблестроителей во вспыхнувшей «двушке» погиб человек

В Василеостровском районе при квартирном пожаре погиб один человек. В настоящее время причины инцидента устанавливаются.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Сообщение о возгорании поступило специалистам 19 сентября около шести утра. Уточнялось, что на Кораблестроителей в двухкомнатной квартире произошел пожар.

Пламя охватило комнату площадью 20 квадратных метров. К моменту прибытия спасателей огонь охватил 10 «квадратов» площади.

Пожар устранили в 06:40. На месте инцидента обнаружили погибшего.

Известно, что с огнем боролись четыре единицы техники от МЧС и два десятка человек личного состава. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на улице Ушинского 16 человек эвакуировали из-за пожара в «трешке».