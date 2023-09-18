Дома петербуржцев начнут прогревать не раньше последних чисел сентября

Решение об отоплении квартир жителей Петербурга будет принято только под конец сентября. Пока местные власти не видят необходимости включать батареи.

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В ходе заседания правительства Северной столицы глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов заметил, что сейчас город уже почти полностью готов к отопительному сезону. В общей сложности работы завершены на 95%, однако подавать тепло в квартиры пока нет необходимости.

Все дело в том, что сентябрь 2023 года выдался очень теплым по сравнению с предыдущем годом. В связи с этим решение о включении батарей может быть принято только в последних числах месяца.

В Смольном также подчеркнули, что городское руководство постоянно отслеживает прогноз. Уточняется, что оставшиеся работы, которые позволят обеспечить здания теплом, будут завершены не позднее 1 октября.

Напомним, что в 2022 году периодически прогревать дома начали с 8 сентября, а регулярно — с 3 октября.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что под конец августа в Ленинградской области четыре района оказались больше всех остальных готовы к отопительному сезону.