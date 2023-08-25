Специалист рассказал о подготовке Ленобласти к отопительному сезону

В Ленинградской области четыре района больше всех готовы к отопительному сезону. Подготовка к зиме происходит за счет средств областного и местного бюджетов.

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Председатель комитета по ТЭК Сергей Морозов рассказал, что в Ленобласти специалисты продолжают ремонтную кампанию по подготовке к отопительному сезону. По его словам, готовность региона оценивается энергетиками на 85%, сообщает ИВБГ.

Отмечается, что, согласно госпрограмме, в рамках подготовки к отопительному сезону за счет средств областного и местного бюджетов идет замена 10 тыс. м тепловых сетей и 52 единиц котельного оборудования.

Самыми подготовленными районам на сегодняшний день оказали Киришский, Выборгский, Кингисеппский и Ломоносовский. «Слабые места» на сетях Ленобласти ждет ремонт и модернизация на более 480 млн рублей, отметил Сергей Морозов.