На Маршала Жукова двоих горожан задержали за жестокое ножевое и разорванную селезенку сожителя

В Кировском районе местного жителя госпитализировали с тяжелыми травмами от ножа. Мужчину увезли из своей квартиры, после чего там же были задержаны двое подозреваемых.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, мужчину с ножевым ранением врачи забрали рано утром 17 сентября. Из квартиры на Маршала Жукова в реанимацию увезли 36-летнего горожанина с колото-резанным ранением брюшной полости, травмой печени и разрывом селезенки.

Предполагалось, что мужчину ударил ножом неизвестный. Позже в той же квартире за совершение преступления задержали двух сожителей пострадавшего. Ими оказались 58-летняя родственница петербуржца и 50-летний мужчина. Обоих после составления протоколов поместили в СПСЗЛ.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что один из задержанных уже был пойман за нанесение легкого вреда здоровью.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что горожанка ударила сожителя ножом в живот и призналась в этом полиции.