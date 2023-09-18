По результатам опроса на тему осенних отпусков среди россиян в лидеры выбился город на Неве. Оказалось, что Петербург стал самым востребованным направлением среди путешественников.

Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

В пресс-службе сервиса SuperJob сообщили, что количество осенних отпусков заметно сократилось. При этом большинство тех, кто все-таки решил отдохнуть от работы, предпочитают остаться дома (порядка 15%) или поехать на дачу ( около 6%).

Однако путешественники, решившие посетить другой город, тоже, конечно же, есть. У таких граждан фаворитом стала Северная столица. Следом идут Краснодарский край, Северный Кавказ, Казань, Алтай и Крым.

Еще 5% планируют провести отпуск за границей. Среди популярных направлений остаются Беларусь, Турция и Египет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что поток иностранных туристов в Северной столице увеличился почти на 40%.